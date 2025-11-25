Commercialisti: aumenta la presenza femminile e diminuisce il gender pay gap

(Teleborsa) - Si rafforza la, una crescita costante che tra i giovani è ancor più significativa. Nella prima classe di età, cioèle donne sono il 7,5% del totale contro il 9,1% degli uomini. Tra gli over 60 le donne sono il 21%, diventano il 37% nella classe centrale (41-60 anni) e salgono al 45% tra gli under 40.Alla riduzione del divario tra donne e uomini negli iscritti all'Albo si associa ancheIlanche se è in linea con quello di tutti gli altri Ordini professionali, segno di una difficoltà strutturale comune a tutte le professioni liberali.Sono alcuni dei dati che emergono da un sondaggio somministrato a un campione di oltre 3600 commercialisti, realizzato dalassieme alla, i cui risultati sono confluiti nel Bilancio di genere della professione presentato oggi a Roma nel corso del convegno, svoltosi in occasione della giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.Uno dei dati più significativi messi in luce dal questionario è riferito alla, un concetto elaborato nell'ambito degli studi sulle politiche di genere per descrivere lo svantaggio professionale ed economico che le donne possono subire quando hanno un figlio.Per il, dato che sale al 68,8% per le donne madri contro il 31,2% degli uomini. In particolare, il 13,2% segnala una diminuzione del reddito professionale (16,8% per le donne madri), il 12,6% una crescita rallentata (13,7% per le donne madri), l'8,1% afferma che la propria carriera ha subito un arresto (15,1% per le donne contro l'1,5% per gli uomini) e il 9,6% ha dovuto rinunciare a incarichi importanti (15,5% per le donne contro 3,9% per gli uomini).Altro dato importante riguardache colpisce le donne normalmente più impegnate degli uomini nella cura e nell'assistenza dei propri familiari. I risultati dell'indagine indicano anche in questo caso la presenza di una penalizzazione per le donne.e che quasi il 70% delle donne dedica più di 5 ore al giorno all'assistenza dei propri familiari contro il 15% circa degli uomini. I dati indicano anche che, nel caso in cui sia il partner ad occuparsi dell'assistenza familiare, nel 28,4% dei casi è la donna contro il 6,5% di uomini.Riguardo alla conciliazione vita-lavoro,, mentre solo il 16,3% risponde positivamente. Le donne presentano una percentuale leggermente più alta di risposte negative (59,4%), ma è chiaro che il problema è trasversale.Del resto, altro dato chiave del questionario,, il 15,7% addirittura più di dieci, mentre le donne che dedicano alla professione meno di otto ore al giorno sono il 47,5% contro il 41,6% degli uomini.Nel suo intervento al convegno, il, ha sottolineato come "il Consiglio nazionale in tutte le sue attività" e che "quella dei commercialisti, nell’ambito delle professioni economico giuridiche, è la professione con il maggior numero di donne coinvolte negli organismi di categoria". "Una sfida importante – ha detto - è stata lanciata anche con la modifica del nostro ordinamento professionale, che non si limita alla sola parità di genere, ma include anche quella generazionale"."Il nostro è un Paese – ha proseguito – che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, ma ne deve fare ancora altri, anche in ambito professionale, a cominciare dal gender pay gap che è uno degli aspetti fondamentali su cui lavorare per colmare le distanze esistenti tra uomo e donna. Noi commercialisti dobbiamo essere un modello nella proposizione di norme che trovino attuazione nel sistema normativo nazionale". "Oggi – ha spiegato - abbiamo un’opportunità in più. Negli scorsi giorni sono stato eletto alla guida dell’associazione "Professionisti insieme", che rappresenta ormai il 60% dei liberi professionisti italiani. Quello che chiedo al nostro CPO nazionale e che chiederò di fare anche ai CPO nazionali degli altri ordini facenti parte dell’Associazione, è diPiù siamo uniti, più siamo forti e, con i numeri dell’Associazione, possiamo fare la differenza ed essere ascoltati e le nostre proposte possono trovare concreta attuazione".Per, "il nostro Consiglio Nazionale deve continuare ad impegnarsi per l’attuazione di una professione più giusta". "Anche sulla base di quanto emerso dal sondaggio – ha detto - iÈ innanzitutto importante la formazione in materia di, ma determinanti sono anche politiche di sostegno per la genitorialità e il caregiving in sinergia con le Casse di previdenza. Occorre puntare, inoltre, su una formazione specialistica che aiuti le professioniste donne nel proprio percorso di carriera professionale. È importante, infine, promuovere iniziative volte al miglioramento del bilanciamento vita privata - lavoro e contrastare lo stress da lavoro che caratterizza, in generale, la professione di commercialista".