Commercialisti: aumenta la presenza femminile e diminuisce il gender pay gap

(Teleborsa) - Si rafforza la presenza delle donne tra i commercialisti italiani
. Dal 31,1% del 2012 si è passati al 34% del 2024
, una crescita costante che tra i giovani è ancor più significativa. Nella prima classe di età, cioè tra gli iscritti fino a 40 anni, il gap è minimo:
le donne sono il 7,5% del totale contro il 9,1% degli uomini. Tra gli over 60 le donne sono il 21%, diventano il 37% nella classe centrale (41-60 anni) e salgono al 45% tra gli under 40.
Alla riduzione del divario tra donne e uomini negli iscritti all'Albo si associa anche un'analoga riduzione del divario reddituale che passa dal 46,3% del 2008 al 42,9% del 2024.
Il Gender Pay Gap resta comunque elevato,
anche se è in linea con quello di tutti gli altri Ordini professionali, segno di una difficoltà strutturale comune a tutte le professioni liberali.
Sono alcuni dei dati che emergono da un sondaggio somministrato a un campione di oltre 3600 commercialisti, realizzato dal Comitato nazionale pari opportunità (CNPO) dei commercialisti
assieme alla Fondazione nazionale della categoria
, i cui risultati sono confluiti nel Bilancio di genere della professione presentato oggi a Roma nel corso del convegno "Le barriere invisibili"
, svoltosi in occasione della giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.Penalità di maternità
Uno dei dati più significativi messi in luce dal questionario è riferito alla "penalità di maternità"
, un concetto elaborato nell'ambito degli studi sulle politiche di genere per descrivere lo svantaggio professionale ed economico che le donne possono subire quando hanno un figlio.
Per il 43,5% del campione, la nascita di un figlio ha avuto riflessi negativi sull'attività professionale
, dato che sale al 68,8% per le donne madri contro il 31,2% degli uomini. In particolare, il 13,2% segnala una diminuzione del reddito professionale (16,8% per le donne madri), il 12,6% una crescita rallentata (13,7% per le donne madri), l'8,1% afferma che la propria carriera ha subito un arresto (15,1% per le donne contro l'1,5% per gli uomini) e il 9,6% ha dovuto rinunciare a incarichi importanti (15,5% per le donne contro 3,9% per gli uomini). Care Penality
Altro dato importante riguarda la "care penality", vale a dire la perdita di reddito e opportunità lavorative
che colpisce le donne normalmente più impegnate degli uomini nella cura e nell'assistenza dei propri familiari. I risultati dell'indagine indicano anche in questo caso la presenza di una penalizzazione per le donne. Dal questionario emerge che il 60,7% delle donne si occupa direttamente dell'assistenza ai propri familiari contro il 39,3% degli uomini
e che quasi il 70% delle donne dedica più di 5 ore al giorno all'assistenza dei propri familiari contro il 15% circa degli uomini. I dati indicano anche che, nel caso in cui sia il partner ad occuparsi dell'assistenza familiare, nel 28,4% dei casi è la donna contro il 6,5% di uomini. Conciliazione Vita-Lavoro
Riguardo alla conciliazione vita-lavoro, il 54,2% del campione sostiene che il bilanciamento vita privata-lavoro non sia adeguato
, mentre solo il 16,3% risponde positivamente. Le donne presentano una percentuale leggermente più alta di risposte negative (59,4%), ma è chiaro che il problema è trasversale.
Del resto, altro dato chiave del questionario, il 55,5% del campione dichiara di dedicare più di otto ore al giorno alla professione
, il 15,7% addirittura più di dieci, mentre le donne che dedicano alla professione meno di otto ore al giorno sono il 47,5% contro il 41,6% degli uomini.
Nel suo intervento al convegno, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio
, ha sottolineato come "il Consiglio nazionale in tutte le sue attività ha portato avanti un’azione mirata e attenta alla tutela della parità di genere
" e che "quella dei commercialisti, nell’ambito delle professioni economico giuridiche, è la professione con il maggior numero di donne coinvolte negli organismi di categoria". "Una sfida importante – ha detto - è stata lanciata anche con la modifica del nostro ordinamento professionale, che non si limita alla sola parità di genere, ma include anche quella generazionale".
"Il nostro è un Paese – ha proseguito – che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, ma ne deve fare ancora altri, anche in ambito professionale, a cominciare dal gender pay gap che è uno degli aspetti fondamentali su cui lavorare per colmare le distanze esistenti tra uomo e donna. Noi commercialisti dobbiamo essere un modello nella proposizione di norme che trovino attuazione nel sistema normativo nazionale". "Oggi – ha spiegato - abbiamo un’opportunità in più. Negli scorsi giorni sono stato eletto alla guida dell’associazione "Professionisti insieme", che rappresenta ormai il 60% dei liberi professionisti italiani. Quello che chiedo al nostro CPO nazionale e che chiederò di fare anche ai CPO nazionali degli altri ordini facenti parte dell’Associazione, è di fare massa critica, affinché si arrivi al cospetto del legislatore con delle proposte unitarie.
Più siamo uniti, più siamo forti e, con i numeri dell’Associazione, possiamo fare la differenza ed essere ascoltati e le nostre proposte possono trovare concreta attuazione".
Per Rosa D’Angiolella, consigliera nazionale co-delegata alle politiche giovanili e di genere e presidente del CNPO
, "il nostro Consiglio Nazionale deve continuare ad impegnarsi per l’attuazione di una professione più giusta". "Anche sulla base di quanto emerso dal sondaggio – ha detto - il CNPO formula alcune proposte di intervento finalizzate a ridurre il gender pay gap e migliorare la conciliazione vita-lavoro.
È innanzitutto importante la formazione in materia di pari opportunità
, ma determinanti sono anche politiche di sostegno per la genitorialità e il caregiving in sinergia con le Casse di previdenza. Occorre puntare, inoltre, su una formazione specialistica che aiuti le professioniste donne nel proprio percorso di carriera professionale. È importante, infine, promuovere iniziative volte al miglioramento del bilanciamento vita privata - lavoro e contrastare lo stress da lavoro che caratterizza, in generale, la professione di commercialista".