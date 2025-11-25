Milano 17:35
Violenza sulle donne, dalla massimizzazione del congedo alla mobilità: le iniziative di Anief

"Oggi è il 25 novembre, la giornata dedicata alle donne vittime di violenza e all’eliminazione della violenza sulle donne. Cosa può fare il sindacato? Cosa ha da dire il sindacato?

Intanto, sicuramente ai tavoli contrattuali siamo già intervenuti per garantire e massimizzare il congedo per le donne vittime di violenza e per garantire la mobilità in qualunque momento alle donne che sono vittima di violenza di genere. Sicuramente non basta: serve anche che sia modificato l’aspetto culturale, soprattutto. Dunque serve l’educazione all’affettività già a partire dalle scuole medie, come è previsto in tanti Paesi europei, e soprattutto, in analogia a quanto è previsto in Danimarca, un’educazione all’empatia per un’ora a settimana". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Questa capacità di ascoltare, di ascoltare l’altro e di ascoltarsi è molto importante da coltivare e da sostenere soprattutto nella fase della formazione degli studenti. E poi, sicuramente, il rispetto della donna passa anche attraverso altre normative e la realizzazione di normative che magari già esistono: il tempo pieno a scuola, gli asili nido, che sono una questione fondamentale. Molte donne decidono di non fare figli ormai perché non saprebbero a chi affidarli oppure dovrebbero vedere compromessa la propria vita lavorativa in presenza di figli a cui dovrebbero dedicarsi.

Dunque, sicuramente ci sono tante normative ancora da realizzare, tanto ancora si può fare e, soprattutto, crediamo che la cultura sia la chiave per arrivare a una trasformazione", conclude Rosano.
