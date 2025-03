Metalmeccanica e meccatronica in crisi: peggior comparto industriale con le auto

(Teleborsa) -2024, laha segnato una contrazione pari a -, portando ilad unaUna situazione più critica rispetto a quella di tutta l’industria che ha registrato un calo nel periodo ottobre-dicembre del 2,2% e del 2,5% nell’intero anno. A condizionare l'attività produttiva è stata, in particolar modo, l'evoluzione negativa della produzione di Autoveicoli e rimorchi che fa segnare un -21,9%. E' quanto emerge dallasull’Industria Metalmeccanica – Meccatronica italiana.del 2024 si è chiuso adi euro, pari ad unasu anno, molto più marcata rispetto al -0,4% registrato a livello nazionale.le esportazioni sono(-10,4% verso la Germania), mentre extra Ue del -2,9%). Il 40% delle imprese metalmeccaniche ha visto una diminuzione dell’export verso la Germania nel2024.Quasi la metà delle imprese (48%) dichiara di aver registrato un calo del fatturato nel 2024 rispetto all’anno precedente, mentre per il 38% è diminuito il Margine Operativo Lordo. L’11% delle imprese valuta "cattiva o pessima" la situazione della liquidità aziendale. Non va meglio su fronte occupazionale: cresce sensibilmente il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (+33,2% sul 2023) e per quellaordinaria le ore autorizzate sono aumentate del 68,4%.