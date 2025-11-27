Milano 26-nov
43.130 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 26-nov
9.692 0,00%
Francoforte 26-nov
23.726 0,00%

Enel, JP Morgan incrementa il target price

Energia, Finanza, Consensus
Enel, JP Morgan incrementa il target price
(Teleborsa) - Gli analisti di JP Morgan hanno incrementato a 9,7 euro per azione (dai precedenti 8,3 euro) il target price su Enel, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione Overweight sul titolo.
Condividi
```