Giovedì 27 Novembre 2025, ore 08.51
Enel, JP Morgan incrementa il target price
Energia
,
Finanza
,
Consensus
27 novembre 2025 - 07.59
(Teleborsa) - Gli analisti di
JP Morgan
hanno incrementato a
9,7 euro
per azione (dai precedenti 8,3 euro) il
target price
su
Enel
, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione Overweight sul titolo.
