Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 13.01
Enel aggiorna il piano il 23 febbraio
Energia
,
Finanza
19 dicembre 2025 - 12.53
(Teleborsa) - Enel
Enel
, colosso energetico italiano, presenterà il
23 febbraio
2026 l'
aggiornamento delle strategie aziendali
in un incontro con la comunità finanziaria. È quanto emerge dal calendario eventi societari 2026.
