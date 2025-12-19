Milano 12:44
Enel aggiorna il piano il 23 febbraio

(Teleborsa) - Enel, colosso energetico italiano, presenterà il 23 febbraio 2026 l'aggiornamento delle strategie aziendali in un incontro con la comunità finanziaria. È quanto emerge dal calendario eventi societari 2026.
