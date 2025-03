Lavoro, salari medi più alti del 14% nei laureati STEM

Amazon

(Teleborsa) - Un contributo maggiore alla crescita economica del Paese, più opportunità di lavoro e a migliori condizioni: ecco cosa è emerso dallo studiorealizzato da Telling Insights, in collaborazione con(Regional Partner di Code.org), presentato oggi a Didacta Italia, la fiera annuale sulla formazione e l’innovazione nel mondo della scuola che si sta svolgendo a Firenze in questi giorni.L’analisi ha verificato l’impatto dello studio delle(Science, Technology, Engineering, and Mathematics), rispetto a studi non-STEM, sull’economia italiana, sulle opportunità occupazionali e sulle condizioni di lavoro. È emerso che ie lein ambito STEM beneficiano di un salario netto più alto e maggiori opportunità d’impiego di chi ha intrapreso un percorso di studi non-STEM: ildi coloro che svolgono professioni in ambito tecnico-scientifico, è infatti superiore del 14% rispetto a quello di lavoratori attivi in altri ambiti. Non solo, la ricerca ha anche mostrato che il tasso di occupazione a 5 anni dalla laurea in materie STEM è del 91%, mentre per i laureati e le laureate in ambito non-STEM si attesta all’87%.Dall’analisi è anche emerso che le attività professionali legate all’ambito STEM trainano la crescita economica in Italia. È il settore che, insieme all’, ha contribuito maggiormente alla crescita del PIL negli ultimi cinque anni, con una media di 0,36 punti percentuali. Questi dati confermano come i percorsi di studio STEM rappresentino una straordinaria opportunità, non solo per la crescita del singolo ma anche per quella del Paese. Per questo motivo, Amazon, da sempre al fianco delle comunità, si impegna per garantire ai più giovani un accesso sempre più ampio all’apprendimento delle materie STEM."In Amazon crediamo che lo studio delle discipline STEM sia fondamentale per contribuire alla competitività del nostro Paese e intercettare nuove opportunità occupazionali che rispondano alle esigenze del mondo delle aziende. Non solo, dalla ricerca è anche emerso quanto queste competenze abbiano un impatto positivo sulla qualità del lavoro, evidenziando ancora una volta l’importanza di investire in formazione e sensibilizzare allo studio di queste materie", afferma, Responsabile delle Relazioni Istituzionali per Amazon.it. "Attraverso i programmi di formazione e le borse di studio realizzati in sinergia con partner, istituzioni ed esperti nell’ambito dell’istruzione, vogliamo contribuire in maniera attiva e concreta alla formazione di studenti e studentesse, fornendo loro strumenti che possano supportarli nell’affrontare le sfide del futuro", aggiunge Malavasi."In un mondo sempre più interconnesso, le competenze cloud sono diventate un asset fondamentale per professionisti e aziende. La formazione in questo ambito non è solo un vantaggio competitivo, ma una necessità per guidare l’innovazione. In AWS, abbiamo fatto di questa consapevolezza la nostra missione. In questo momento si è aperta la MT Academy in Basilicata, le cui candidature saranno accettate fino al 26 marzo. L’iniziativa rappresenta perfettamente questo impegno: portiamo la formazione sul cloud computing sul territorio, creando un ponte tra talenti locali e opportunità globali, contribuendo attivamente alla trasformazione digitale della regione e del Paese", afferma, Responsabile Tech Alliance di AWS in Italia.Con l’obiettivo di avvicinare i giovani talenti al mondo delle carriere tecnico-scientifiche, Amazon si è recentemente impegnata a formare 200.000 studenti e studentesse in ambito STEM entro la fine del 2026 in Italia. Un impegno che vede coinvolte scuole secondarie di primo grado, di secondo grado, università, corsi post-diploma e corsi diTra le novità troviamo ‘’, il programma progettato in collaborazione con esperti dell’educazione per favorire l’accesso alla formazione STEM a docenti e a giovani, inclusi coloro che provengono dalle comunità meno servite. ‘Amazon Future Engineer’ include i corsi di, uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati, e supporta i corsi online promossi da Code.org e Programma il Futuro, che permettono ai docenti di costruirsi le basi necessarie per insegnare informatica. Sempre con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento delle materie STEM, con un focus in questo caso su cloud, Intelligenza Artificiale e Machine Learning, AWS fornisce programmi comeche permettono l’accesso a laboratori self-paced.Dallaè inoltre emerso che le donne laureate in ambiti non-STEM, come ad esempio Economia, sono praticamente il doppio dei colleghi uomini. Questa proporzione non trova però conferma quando si parla di discipline STEM. Nonostante dal 2015 al 2023 si sia registrato un aumento del 9% diin ambito STEM, questa crescita risulta ancora non sufficiente per raggiungere la percentuale dei laureati uomini: nel 2023 le donne rappresentano infatti il 41% dei laureati in ambito STEM a fronte di un 59% di laureati uomini.La riduzione delattraverso il supporto alle studentesse che decidono di intraprendere percorsi in ambito STEM è un obiettivo prioritario per Amazon. Dal 2018 ha supportato 26 studentesse meritevoli tramite il programma Amazon Women in Innovation, giunto quest’anno alla settima edizione. Con l’apertura dei bandi avvenuta a febbraio 2025, l’iniziativa vedrà anche quest’anno il coinvolgimento di sette studentesse universitarie che stanno seguendo un percorso di studi in ambito scientifico-tecnologico in altrettante Università italiane. Le vincitrici beneficeranno di un finanziamento di 6.000€ l’anno per 3 anni e di un percorso di mentorship con una manager Amazon.Con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità all’delle discipline STEM e in stretta sinergia con istituzioni, docenti e dirigenti scolastici, Amazon si impegna a sviluppare programmi, iniziative e corsi che rispondono in modo concreto alle reali esigenze formative delle nuove generazioni, contribuendo così non solo allo sviluppo professionale dei giovani talenti, ma anche alla crescita e alla competitività del Paese.