Credem, boom di assunzioni: +15% anno su anno, 100 nuovi inserimenti nel trimestre

Credem

(Teleborsa) -, tra i principali gruppi bancari d’Italia e tra i più solidi in Europa, accelera sul piano assunzioni: nei primi nove mesi del 2025 sono stati realizzati oltre 280 inserimenti, segnando una crescita del 15% rispetto ai circa 250 ingressi dello stesso periodo del 2024. L’istituto, spiega una nota, proseguirà il piano con l’obiettivo di realizzare 100 nuove assunzioni entro la fine dell’anno, raggiungendo un totale stimato di oltre 380 inserimenti nel 2025 (neoassunti e professionisti esperti). I nuovi ingressi si concentreranno in particolare sulle filiali e sulle aree tecnologiche del Gruppo.Il piano di assunzioni si inserisce in una strategia di sviluppo a lungo termine: il Gruppo ha inserito oltre 1.200 persone nel quadriennio 2021-2024 (di cui 840 inseriti nel segmento Giovani) confermando la volontà di investire sulle persone."Il piano di assunzioni che stiamo portando avanti”, ha dichiarato. “Rivolgiamo particolare attenzione al segmento Giovani e in tal senso stiamo intensificando le collaborazioni con le università per creare un ponte diretto tra il mondo accademico e le opportunità professionali in azienda. Il nostro obiettivo non è solo attrarre talenti, ma accompagnarli nel percorso di crescita con percorsi formativi dedicati e un gestore del personale specifico per valorizzare le unicità di ogni persona”, ha concluso Indelicato.I profili ricercati per la rete commerciale e il virtual contact center di Credem sono diplomati e laureati, anche alla prima esperienza, senza vincoli specifici riguardo l’indirizzo di studi, ma con attitudine alla relazione e buona efficacia comunicativa, da inserire principalmente nelle filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. In questo ambito si inserisce il Progetto Giovani.Le assunzioni per l’ambito IT si indirizzano verso laureate e laureati in ingegneria, matematica, informatica, fisica, statistica (cosiddette lauree STEM), ed esperti come analisti, sviluppatori e project manager, per sostenere i progetti di digitalizzazione e innovazione del Gruppo.Per il Gruppo Credem, il benessere e la crescita professionale delle persone sono una priorità: nel 2025 ha messo in campo 70 iniziative per garantire il benessere delle persone, includendo programmi per la salute, supporto psicologico, protezione assicurativa e agevolazioni per il tempo libero. In aggiunta, il Gruppo garantisce una formazione costante (oltre 60 ore all’anno per persona), affiancando la crescita con un gestore del personale dedicato e promuovendo la rotazione del personale (job rotation). Inoltre, a fine giugno 2025, circa l’86% dei dipendenti ha beneficiato di un contratto di lavoro agile (smart working) con l’obiettivo di migliorare sempre più il rapporto tra vita privata e lavorativa e di valorizzare ulteriormente le capacità organizzative e di iniziativa delle persone.A conferma dell’impegno nel valorizzare le persone, Credem ha ottenuto a fine 2024 la certificazione “Top Employer” (per il decimo anno consecutivo) per le condizioni di lavoro offerte ai dipendenti e per le politiche di formazione e sviluppo. L’istituto è inoltre l’unica banca italiana ad aver ricevuto l’attestazione “Equal Salary” (quinto anno consecutivo) per l’equità retributiva di genere e la certificazione di “Bureau Veritas” (UNI/PdR 125:2022) sulla parità di genere (secondo anno consecutivo).