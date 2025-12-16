UK, tasso di disoccupazione sale al 5,1% a ottobre

(Teleborsa) - Tornano ad aumentare i disoccupati richiedenti un sussidio
(claimant count) nel Regno Unito
: a novembre
sono risultati in salita di 20.100 unità, dopo aver riportato un calo di 3.900 unità a ottobre (rivisto da un preliminare di +29.000). Il dato è stato pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS).
Aumenta anche il tasso di disoccupazione
, che si attesta al 5,1% a ottobre, dal 5% di settembre.
Nei tre mesi a ottobre, l'occupazione
ha fatto segnare un calo di 16 mila unità, contro la discesa di 22 mila unità del mese precedente.
Infine, il tasso di crescita dei salari medi
ha mostrato, a ottobre, un incremento del 4,6% escludendo i bonus dal +4,7% del mese precedente, mentre includendo la componente bonus si registra un +4,7%, dal +4,9% del mese precedente.(Foto: © Eros Erika / 123RF)