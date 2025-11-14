New York: giornata depressa per Microchip Technology

(Teleborsa) - Retrocede il grosso chip maker americano
, con un ribasso del 2,97%.
Lo scenario su base settimanale di Microchip Technology
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di Microchip Technology
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 52,66 USD. Prima resistenza a 54,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 52,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)