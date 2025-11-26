Milano 14:45
43.062 +0,85%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:45
9.673 +0,66%
Francoforte 14:44
23.591 +0,54%

TIM: Paramount+ arriva su TimVision

Al via la partnership pluriennale con un'offerta promozionale al lancio

Economia
TIM: Paramount+ arriva su TimVision
(Teleborsa) - TIM e Paramount+, il servizio SVOD premium di Paramount Skydance Corporation, annunciano una nuova partnership pluriennale che renderà disponibile l'app di Paramount+ su TimVision. I clienti TimVision potranno così abbonarsi a Paramount+ (Piano Standard) e accedere all'intero catalogo di contenuti.

Paramount+ sbarca su TimVision con una proposta di contenuti, che spaziano dalle grandi hit di Hollywood fino a titoli locali, passando da blockbuster movie, prime visioni, produzioni originali ed esclusive, serie tv imperdibili e il meglio dell'animazione per i più piccoli. Tra i titoli più recenti le serie Vita da Carlo - Stagione Finale, Dexter Resurrection, Tulsa King, Mobland, Landman, Matlock, NCIS: Tony &amp; Ziva e i film The Substance, Flow, Best Friends Forever e Suspicious Minds. Ampio anche il catalogo dei grandi classici intramontabili, da Mission Impossible a Grease e Il Padrino, oltre a cartoni animati di successo, tra cui SpongeBob, SquarePants, e animazioni cult come South Park, fino a reality show e serie tv per tutte le generazioni, come Italia Shore, Ink Master e 16 anni e incinta.

Grazie a questa collaborazione, che segue quella che ha portato Pluto TV sulla piattaforma TimVision, Paramount+ punta ad ampliare la propria audience, offrendo il miglior intrattenimento e accelerando la crescita degli abbonati attraverso la diffusione del suo servizio streaming ad una platea attenta ai contenuti di qualità tipici della pay tv.


Condividi
```