TIM: Paramount+ arriva su TimVision

(Teleborsa) -, il servizio SVOD premium di Paramount Skydance Corporation, annunciano una nuova partnership pluriennale che renderà disponibile l'app di Paramount+ su TimVision. Ipotranno così abbonarsi a Paramount+ (Piano Standard) e accedere all'intero catalogo di contenuti.sbarca su TimVision con unache spaziano dalle grandi hit di Hollywood fino a titoli locali, passando da blockbuster movie, prime visioni, produzioni originali ed esclusive, serie tv imperdibili e il meglio dell'animazione per i più piccoli. Tra i titoli più recenti le serie Vita da Carlo - Stagione Finale, Dexter Resurrection, Tulsa King, Mobland, Landman, Matlock, NCIS: Tony & Ziva e i film The Substance, Flow, Best Friends Forever e Suspicious Minds. Ampio anche il catalogo dei grandi classici intramontabili, da Mission Impossible a Grease e Il Padrino, oltre a cartoni animati di successo, tra cui SpongeBob, SquarePants, e animazioni cult come South Park, fino a reality show e serie tv per tutte le generazioni, come Italia Shore, Ink Master e 16 anni e incinta.Grazie a questa collaborazione, che segue quella che ha portato Pluto TV sulla piattaforma TimVision,punta ad ampliare la propria audience, offrendo il miglior intrattenimento e accelerando la crescita degli abbonati attraverso la diffusione del suo servizio streaming ad una platea attenta ai contenuti di qualità tipici della pay tv.