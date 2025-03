Alphabet, comunicazioni dalla Commissione su violazioni delle norme Ue su servizi digitali

Alphabet

(Teleborsa) - La Commissione europea ha inviato due comunicazioni a, la casa madre di, riguardo presunte a violazioni delle nuove normative Ue sui(Dma o Digital Markets Act).Lariguarda "alcune caratteristiche e funzionalità" del sistema Google Search, che secondo Bruxelles favorirebbero i servizi della stessa società rispetto a quelli di aziende rivali "in questo modo non assicurando un trattamento paritetico, non discriminatorio e trasparente alle terze parti, come stabilito dal Dma".Il secondo parere preliminare imputa ad Alphabet il fatto che la sua piattaformanon rispetta le normative dello stesso pacchetto dato che "agli sviluppatori di app viene impedito "di indirizzare liberamente i consumatori verso altri canali per ottenere offerte migliori".Il gruppo Alphabet potrà esaminare lee rispondere alla Commissione europea. L'esecutivo comunitario aggiunge che se dovesse ritenere confermate le sue analisi potrà procedere ad adottare una decisione in merito a violazione delle normative.