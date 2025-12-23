Commissione UE approva aiuto di Stato francese di 167,8 milioni di euro per Corsair

(Teleborsa) - Laha, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, unper un totale di 167,8 milioni di euro a favore della. L'aiuto consiste in una cancellazione di 80 milioni di euro di prestiti approvati dalla Commissione a dicembre 2020 e in un finanziamento aggiuntivo di 87,8 milioni di euro.Nel settembre 2023, la Francia ha informato la Commissione della sua intenzione didalla Commissione. Le autorità francesi hanno spiegato che il piano industriale alla base del piano di ristrutturazione si basava su ipotesi non più confermate e che eventi esterni eccezionali e imprevedibili avevano avuto un impatto particolarmente sfavorevole su Corsair. Di conseguenza, la compagnia aerea si trovava ad affrontare gravi difficoltà finanziarie.Il 5 febbraio 2024, la Commissione ha avviato un'per valutare se la modifica al piano di ristrutturazione di Corsair proposta dalla Francia fosse conforme alle norme UE in materia di aiuti di Stato. A seguito dell'indagine e del rimborso con interessi degli aiuti di Stato concessi tra il 2021 e il 2022, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione rivisto, unitamente a ulteriori contributi propri, ipotesi di redditività aggiornate e adeguate misure compensative,e garantisca il ritorno di Corsair alla redditività a lungo termine entro la fine del periodo di ristrutturazione. Su tale base, la Commissione ha concluso che l'aiuto alla ristrutturazione di 167,8 milioni di euro che la Francia intende concedere a Corsair è compatibile con il mercato interno, a condizione che siano soddisfatte una serie di condizioni volte a limitare gli effetti distorsivi dell'aiuto sulla concorrenza, come la riduzione delle rotazioni dei voli e la cessione di slot.