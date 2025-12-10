L'UE autorizza l'acquisizione di Vermaat da parte di Compass

Compass Group

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di, con sede nei Paesi Bassi, da parte di, del Regno Unito. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di servizi di ristorazione in appalto, ad esempio servizi di catering per mense aziendali o universitarie.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. In particolare, la Commissione ha riscontrato che, a seguito dell'operazione, lee che l'entità risultante dalla fusione continuerebbe a subire la pressione concorrenziale di diversi concorrenti, grandi e piccoli. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.