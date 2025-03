Eventi e scadenze del 19 marzo 2025

Lunedì 10/03/2025

Lunedì 17/03/2025

Martedì 18/03/2025

Mercoledì 19/03/2025

(Teleborsa) -- Sede Nazioni Unite, New York - Principale forum globale dedicato alla promozione della parità di genere e all'empowerment femminile e dal 1995 verifica l'attuazione degli obiettivi fissati nella Conferenza di Pechino e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati alle donne. Ai lavori partecipano governi, ONG e attivisti per discutere politiche e iniziative concrete- XIII edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Pensa prima di agire, gestisci il tuo denaro con saggezza", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinato dal Comitato Edufin e promosso dal MIUR- Palacongressi di Rimini - L'evento riunirà tutti i ricercatori supportati dalla fondazione che lavorano sulle malattie genetiche rare, offrendo un'opportunità di confronto sugli ultimi progressi e sulle sfide della ricerca biomedica. L'incontro sarà un’occasione per costruire nuove collaborazioni e stimolare il dibattito scientifico- Londra - La Morgan Stanley Annual European Financials Conference riunirà leader del settore finanziario, investitori e analisti per discutere le tendenze chiave che influenzano il settore bancario e assicurativo in Europa. Tra i relatori previsti ci sono figure di spicco della finanza globale, inclusi rappresentanti di grandi istituzioni finanziarie e autorità di regolamentazione- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Conferenza stampa di Jerome Powell- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Bruxelles - Il tema principale del vertice sociale trilaterale sarà "Riportare l'Europa, in un contesto geopolitico difficile, ad essere un'area attraente, competitiva e favorevole agli investimenti che protegga e crei posti di lavoro di qualità"- Londra sarà la prima delle tappe internazionali organizzate da Smau con ITA - Italian Trade Agency. Le startup e le imprese italiane più innovative avranno modo di entrare in contatto con grandi aziende, incubatori, enti, istituzioni, acceleratori e investitori esteri08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in merito all'indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti, svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme08:30 -- La Commissione Difesa della Camera svolge l'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, sulle linee generali dell’incarico ricoperto09:30 -- Camera dei Deputati - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo10:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato da Bain & Company Italia al quale parteciperà un panel di alto profilo composto da esperti del settore, tra i quali Barbara Marinali (Presidente ACEA), Stefano Besseghini (Presidente ARERA) e il ministro Gilberto Pichetto Fratin11:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo13:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella sarà a colazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ed altri membri del Governo, in vista del Consiglio Europeo del 20-21 marzo14:30 -- Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato svolgono l'audizione informale del presidente di Stellantis, John Elkann, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia20:00 -- Bruxelles, Residenza dell’Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, all'evento "Vinitaly Preview: l’eccellenza del Made in Italy a Bruxelles"- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 e convocazione dell’Assemblea dei Soci- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e approvazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo a Neodecortech (il “Gruppo”) al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference Call di presentazione dei risultati finanziari del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2024 - ore 17:30 - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio