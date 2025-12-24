Eventi e scadenze del 24 dicembre 2025

(Teleborsa) -
Mercoledì 24/12/2025 Appuntamenti
: BOJ
- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 29 e 30 ottobre 2025 Borsa
: Germania
- Borsa di Francoforte chiusa per festività Australia
- Chiusura anticipata della Borsa di Sydney Francia
- Chiusura anticipata della Borsa di Parigi Regno Unito
- Chiusura anticipata della Borsa di Londra Spagna
- Chiusura anticipata della Borsa di Madrid Stati Uniti
- Chiusura anticipata della Borsa di New York Italia
- Borsa di Milano chiusa per festività (da mercoledì 24/12/2025 a venerdì 26/12/2025)(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))