Eventi e scadenze del 24 dicembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Mercoledì 24/12/2025


Appuntamenti:
BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 29 e 30 ottobre 2025
Borsa:
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività
Australia - Chiusura anticipata della Borsa di Sydney
Francia - Chiusura anticipata della Borsa di Parigi
Regno Unito - Chiusura anticipata della Borsa di Londra
Spagna - Chiusura anticipata della Borsa di Madrid
Stati Uniti - Chiusura anticipata della Borsa di New York
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività (da mercoledì 24/12/2025 a venerdì 26/12/2025)


