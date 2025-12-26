Milano 23-dic
Eventi e scadenze del 26 dicembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Venerdì 26/12/2025


Borsa:
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività (da mercoledì 24/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Australia - Borsa di Sydney chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Canada - Borsa di Toronto chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività


