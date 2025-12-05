Milano 12:37
43.590 +0,16%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:37
9.721 +0,10%
Francoforte 12:37
24.028 +0,61%

Piazza Affari: rosso per Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Comer Industries
Seduta in ribasso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che mostra un decremento dell'1,86%.
Condividi
```