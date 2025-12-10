Eventi e scadenze del 10 dicembre 2025

Mercoledì 10/12/2025

(Teleborsa) -- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione- Conferenza stampa di Jerome Powell- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione- Aula dei Gruppi parlamentari, Camera dei deputati - Al Seminario intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, i ministri Tommaso Foti, Anna Maria Bernini, Marina Calderone, Alessandro Giuli e Gilberto Pichetto Fratin, Gaetano Manfredi (Presidente ANCI), Andrea Prete (Presidente Unioncamere) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea)- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Fiera di Roma - Settima edizione dell'appuntamento annuale incentrato sulla nuova economia spaziale, organizzato da Fiera di Roma e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'edizione 2025 sarà Incentrata su innovazione tecnologica, evoluzione normativa, nuove dinamiche di mercato e partnership strategiche10:00 -- Venezia - Dopo i saluti del Rettore IUAV, Benno Albrecht, interverranno Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione e, per l'INPS, il Direttore generale, Valeria Vittimberga il Presidente, Gabriele Fava, Marialuisa Gnecchi, Consigliera CDA, Maria Giovanna De Vivo, Presidente CUG e Diego De Felice, Direttore centrale Comunicazione10:00 -- Teatro Argentina, Roma - Assemblea invernale dal titolo "Agricoltura, Economia, Democrazia. Una nuova idea di Europa". Partecipano, tra gli altri, i ministri Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso, Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura e COPA), Roberto Caponi (Direttore generale Confagricoltura), Angelo Mastrolia (Presidente Newlat) e Zefferino Monini (Presidente e AD Azienda Monini)11:00 -- Casa Siemens, Milano - Durante l'evento verrà presentato un nuovo progetto con cui Siemens Mobility intende rafforzare il proprio impegno a supporto della logistica ferroviaria nazionale. Interverrà, tra gli altri, Pierfrancesco De Rossi (CEO di Siemens Mobility Italia)11:00 -- Il disagio socio-economico degli individui e delle famiglie a livello sub-comunale: primi risultati anno 202112:00 -- Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - I trimestre 202512:00 -- Ebook The Italian Production, Generation, and Allocation of Income Accounts at Current Price14:00 -- Auditorium della Tecnica, Roma - Assemblea dal titolo "Il futuro è adesso! L'automotive europeo come fattore essenziale di autonomia strategica". Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni nazionali ed esponenti del mondo industriale e associativo per dialogare sull'evoluzione della filiera automotive italiana. Tra gli interventi, il ministro Adolfo Urso, Antonio Filosa (AD Stellantis, in videocollegamento) e Roberto Vavassori (Presidente ANFIA)14:30 -- La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, sulle politiche del Governo in materia di turismo17:00 -- Sede CNEL, Roma - All'Assemblea, dal titolo "Alberghi: la sfida della competitività" parteciperanno, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso e Daniela Santanchè, Renato Brunetta (Presidente CNEL) e Elisabetta Fabri (Presidente Confindustria Alberghi)- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Durante il Consiglio di Amministrazione per la consueta programmazione pluriennale, verrà condiviso un aggiornamento di fine anno. All’inoltro del relativo comunicato stampa seguirà una conference call con il mercato finanziario alle ore 18:00.- Assemblea: Proposta di distribuzione di riserve - prima convocazione- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo