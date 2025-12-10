Adobe inserisce gli strumenti di Photoshop e Acrobat in ChatGPT

Adobe

(Teleborsa) -, azienda statunitense di software quotata al Nasdaq, ha, rendendo accessibili le sue app creative e di produttività leader del settore agli 800 milioni di utenti della piattaforma.Le app Adobe per ChatGPT si basano sull', "consentendo a tutti di migliorare facilmente le foto delle vacanze, progettare inviti per eventi e creare documenti professionali ed eleganti, semplicemente descrivendo a parole ciò che si desidera ottenere", si legge in una nota."Siamo entusiasti di integrare Photoshop, Adobe Express e Acrobat direttamente in ChatGPT, combinando le nostre innovazioni creative con la semplicità di ChatGPT per rendere la creatività accessibile a tutti - ha affermatodi Adobe - Ora centinaia di milioni di persone possono modificare con Photoshop semplicemente usando le proprie parole, direttamente all'interno di una piattaforma che fa già parte della loro quotidianità".Photoshop, Adobe Express e Acrobat per ChatGPT sonoe disponibili a partire da oggi su desktop, web e iOS. Adobe Express per ChatGPT è disponibile anche su Android, con il supporto per Photoshop e Acrobat per ChatGPT su Android in arrivo a breve.