Adobe inserisce gli strumenti di Photoshop e Acrobat in ChatGPT

Finanza
(Teleborsa) - Adobe, azienda statunitense di software quotata al Nasdaq, ha lanciato oggi Adobe Photoshop, Adobe Express e Adobe Acrobat per ChatGPT, rendendo accessibili le sue app creative e di produttività leader del settore agli 800 milioni di utenti della piattaforma.

Le app Adobe per ChatGPT si basano sull'innovazione dell'azienda nell'intelligenza artificiale agentica, "consentendo a tutti di migliorare facilmente le foto delle vacanze, progettare inviti per eventi e creare documenti professionali ed eleganti, semplicemente descrivendo a parole ciò che si desidera ottenere", si legge in una nota.

"Siamo entusiasti di integrare Photoshop, Adobe Express e Acrobat direttamente in ChatGPT, combinando le nostre innovazioni creative con la semplicità di ChatGPT per rendere la creatività accessibile a tutti - ha affermato David Wadhwani, presidente della divisione Digital Media di Adobe - Ora centinaia di milioni di persone possono modificare con Photoshop semplicemente usando le proprie parole, direttamente all'interno di una piattaforma che fa già parte della loro quotidianità".

Photoshop, Adobe Express e Acrobat per ChatGPT sono gratuiti per gli utenti di ChatGPT in tutto il mondo e disponibili a partire da oggi su desktop, web e iOS. Adobe Express per ChatGPT è disponibile anche su Android, con il supporto per Photoshop e Acrobat per ChatGPT su Android in arrivo a breve.
