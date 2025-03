Rai Way, Cecatto: risultati positivi, superano le aspettative di inizio esercizio

Rai Way

(Teleborsa) - "A distanza di dieci anni dal debutto in Borsa di, siamo felici di presentare dei. Si conferma così la nostra capacità di intercettare i trend favorevoli di un settore ancora ricco di opportunità". Lo ha affermatodi Rai Way, commentando i risultati del 2024 "Le analisi per valutare la percorribilità industriale della possibile aggregazione nel settore delle infrastrutture di broadcasting sono state avviate - ha aggiunto - Nel frattempo, rimaniamo, anche alla luce della crescente centralità per il Paese delle infrastrutture digitali su cui Rai Way ha impostato la propria strategia di diversificazione".