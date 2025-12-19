BPER, accordo con sindacati su 800 uscite. Papa: accompagniamo ricambio generazionale

BPER Banca

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha raggiuntodel Gruppo, finalizzati a proseguire il percorso di ricambio generazionale, anche in coerenza con il processo di integrazione prospettato conIn particolare, sono stati concordati strumenti e misure volti a favorire l'e lavoratori del Gruppo BPER, da realizzarsi prevalentemente nel corso del 2026, anche tramite il ricorso al Fondo di Solidarietà di Settore. A fronte di tali uscite, l'accordo prevede l'e lavoratori attualmente con contratto a termine, con attenzione ai territori in cui il Gruppo opera."Gli accordi raggiunti, grazie al costante costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali, rappresentano un ulteriore passo nel percorso di evoluzione del Gruppo e si inseriscono coerentemente nelle linee strategiche di sviluppo e trasformazione previste - ha commentato l'- Le intese consentono di accompagnare il ricambio generazionale, valorizzare le professionalità interne e sostenere l'ingresso di nuove risorse, rafforzando al contempo l'attenzione alle persone, ai territori e ai temi sociali".Nel medesimo accordo è stata inoltre riservata unadi genere inserite nei percorsi di protezione, o a figli/e vittime di femminicidio, in coerenza con quanto disciplinato a livello nazionale, a conferma della concreta sensibilità del Gruppo sui temi dell'inclusione e della responsabilità sociale.