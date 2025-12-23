Milano 14:42
44.487 -0,24%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 14:42
9.851 -0,15%
Francoforte 14:42
24.268 -0,07%

USA, PIL 3° trimestre sale più delle attese: +4,3% sequenziale

Economia, Macroeconomia
USA, PIL 3° trimestre sale più delle attese: +4,3% sequenziale
(Teleborsa) - Cresce più delle attese l'economia statunitense nel 3° trimestre del 2025. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi per la prima volta dati preliminari sul trimestre a causa dello shutdown, il PIL americano è salito del 4,3% su base trimestrale, accelerando rispetto a una crescita del 3,8% del trimestre precedente e risultando superiore rispetto al +3,3% atteso dagli analisti.

Si è registrata un'accelerazione dei consumi, che segnano un +3,5% dal +2,5% del trimestre precedente.

Il PCE price index, una misura dell'inflazione, si attesta al 2,8% (dal 2,1%), mentre l'indice PCE core registra un +2,9%, rispetto al +2,6% del trimestre precedente, in linea con quanto atteso dagli analisti.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
Condividi
```