USA, PIL 3° trimestre sale più delle attese: +4,3% sequenziale

(Teleborsa) - Cresce più delle attese l'economia statunitense
nel 3° trimestre del 2025
. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis
, che pubblica oggi per la prima volta dati preliminari sul trimestre a causa dello shutdown, il PIL americano
è salito del 4,3% su base trimestrale, accelerando rispetto a una crescita del 3,8% del trimestre precedente e risultando superiore rispetto al +3,3% atteso dagli analisti.
Si è registrata un'accelerazione dei consumi
, che segnano un +3,5% dal +2,5% del trimestre precedente.
Il PCE price index
, una misura dell'inflazione, si attesta al 2,8% (dal 2,1%), mentre l'indice PCE core
registra un +2,9%, rispetto al +2,6% del trimestre precedente, in linea con quanto atteso dagli analisti.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )