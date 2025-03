Madrid: scambi in positivo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

gruppo farmaceutico spagnolo

Ibex 35

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita dell'1,90%.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 52,82 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 54,92. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 52,03.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)