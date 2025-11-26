Milano 10:02
42.692 -0,02%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:02
9.622 +0,13%
Francoforte 10:02
23.484 +0,08%

Madrid: risultato positivo per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Acciona
Avanza la società elettrica spagnola, che guadagna bene, con una variazione del 2,01%.
Condividi
```