Milano 14:44
43.061 +0,85%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:44
9.673 +0,66%
Francoforte 14:44
23.591 +0,54%

Madrid: risultato positivo per Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Acciona Energia
Bene il produttore di energia rinnovabile spagnolo, con un rialzo del 2,46%.
Condividi
```