Rebuild 2025: Connect minds, enable innovation

(Teleborsa) - Si terrà ila Riva del Garda (TN) l'undicesima edizione di, l'evento interamente dedicato all'Il focus della manifestazione ruoterà attorno al tema delle connessioni tra persone, competenze e tecnologie a 360°. Una visione che mira ad affiancare all’edilizia tradizionale tutte le tematiche legate ad(AI, Big Data, machine learning, ecc.).Se già nelle edizioni passate REbuild aveva infatti anticipato il tema dell' "innervazione" del digitale quale elemento di rivoluzione epocale per l’efficienza della filiera accanto a processi di rinnovamento del sistema industriale in ottica di, l’edizione 2025 andrà oltre, accendendo il dibattito sulle potenzialità di sviluppo del settore innescate dalla condivisione di forme diverse e complementari di intelligenza."Si tratta di un'edizione molto particolare perché ci saranno relatori e contenuti molto alti di visione ma anche tantissimi casi concreti, per consentire anche a coloro che progettano e costruiscono piccoli edifici di piccole dimensioni, di avere degliutili ala propriae le proprie, ovviamente in una logica di sostenibilità economica e non soltanto ambientale" ha dichiarato Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, presentando la nuova edizione, che come sempre alternerà momenti divulgativi ad altri dedicati espressamente al networking.Ilsarà quindi molto ampio ed, conquali ESG, digitalizzazione e industrializzazione nel progetto, sostenibilità sociale, economica e ambientale, economia circolare, riqualificazione, nuove fonti energetiche e nuovefrontiere per la decarbonizzazione, ma anche altrededicate agli ecosistemi imprenditoriali cheguardano allo spazio ed alla transizione inclusiva, oltre acome i nuovi scenari competitivi nell’immobiliare ed i modelli finanziari green-oriented. Saranno questi i macro-temi al centro delle 16 conferenze e dei 4 workshop in programma, che vedranno la presenza di una sessantina di ospiti e relatori di livello internazionale.Lo scopo di REbuild non è però soltanto quello di divulgare ed illustrare le nuove frontiere dell'edilizia e dell'immobiliare, quest'anno infatti le riflessioni dei partecipanti contribuiranno alladi unper il: "Saranno esperienze disintermediate, interattive e coinvolgenti, in cui i partecipanti avranno ruolo attivo nel tracciare un percorso di innovazione." - ha spiegato Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi - " I risultati costituiranno la base didiscussione su cui, nell’ultima conferenza di REbuild, sarà elaborato, con l’aiuto di esperti, un vero e proprio manifesto di intenzioni e visioni avvalorate da esperienze e saperi, che sarà messodi tutti glie delle".Le tematiche di REbuild, come ogni anno, sono collegate da una consapevolezza scientifica basata sullorealizzato dall’Osservatorio REbuild insieme al Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università Iuav di Venezia, guidato dal Prof. Ezio Micelli (che è anche il Presidente Comitato Scientifico di REbuild), che, ha raccolto, confrontato, sintetizzato e combinato i dati emersi dacondotti nel biennio 2023-2024 sulla tematica del, che hanno coinvolto oltre 5000 tra investitori, immobiliaristi, esponenti del mondo del credito e della finanza, stakeholder chiave del comparto: "La metanalisi – ha spiegato Ezio Micelli – ha portato a una restituzione solida e affidabile circadel settore immobiliare riguardo alle azioni già intraprese o pianificate per ladel patrimonio edilizio, con particolare focus sugli. Un’indagine su priorità, richieste, necessità e attese degli attori del comparto, che ha offerto indicazioni forti e precise circa la centralità del tema della sostenibilità. Un concetto ormai introiettato che, superato l’approccio ideologico, ora vienein".Questi idello studio:1. L'81% degli operatori considera essenziale che, che influenzano l'85% delle decisioni di investimento. L'aspetto ambientale è la priorità per il 40%, seguito dal sociale (35%) e dalla riduzione degli sprechi (25%).2. Le aziende svolgono un, anticipando le normative e superando le aspettative delle politiche pubbliche. Il 55% degli operatori mira a capitalizzare i benefici economici derivanti dall'efficienza energetica degli immobili.3.hanno amplificato la necessità didegli edifici, con il 65% degli operatori che considera il rischio climatico un rischio finanziari. Per gli operatori, gli immobili che rispettano i criteri sociali ESG rappresentano anche un impegno sociale verso gli stakeholder.4. Gli operatori immobiliari si stanno concentrando su: oltre il 30% considera cruciale il monitoraggio energetico, in quasi 1/4 dei casi punta su soluzioni per ottimizzare la gestionedegli edifici, e quasi uno su cinque si prefigge certificazioni ambientali.Tra le numerose evidenze che emergono dallo studio, in particolare, spicca lanella gestionedella, l'80% degli operatori infatti ha dichiarato che la propria organizzazione dispone dio gruppi dedicati alladel patrimonio immobiliare.Organizzato da Riva del Garda Fierecongressi, REbuild èdedicato all', che concentra in una due giorni di incontri, convegni e opportunità di relazioni il dibattito, il confronto, il racconto e l’ascolto fra tutti gli attori dei vari ambiti dell'industria delle costruzioni. L’undicesima edizione si terrà ilal Centro Congressi di Riva del Garda (TN).