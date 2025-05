Eventi e scadenze del 6 maggio 2025

Martedì 06/05/2025

(Teleborsa) -- Allianz MiCo-Milano Convention Center - La 58ª edizione delle riunioni annuali dell'ADB, di cui il MEF è azionista, si svolgerà per la prima volta in Italia, con il titolo "Sharing Experience, Building Tomorrow". Saranno presenti i ministri dei 69 paesi membri dell'ADB, alti funzionari di organizzazioni internazionali, rappresentanti della comunità delle banche multilaterali di sviluppo, vertici del settore privato, del mondo bancario e finanziario. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Giorgetti e Fabio Panetta- Distretto MIND - Milano Innovation District - 3ª edizione della MIND Innovation Week, il festival annuale dedicato all'innovazione e ai grandi temi del nostro tempo, promossa da Lendlease e Arexpo con la collaborazione degli oltre 25 partner del distretto MIND. Parteciperanno ospiti dal mondo scientifico, culturale e tecnologico italiano e internazionale. L'edizione 2025 sarà guidata dal tema "Shapes of Innovation: l'energia delle idee"- Milano - 2ª edizione del NEXT Milan Forum - Empowering Future Leaders, l'iniziativa che porterà a Milano circa 1.000 giovani (20-35 anni) da oltre 60 Paesi del mondo, che dialogheranno con Ministri, Premi Nobel ed esperti di rilievo internazionale. Il Forum è promosso da ISPI, Bocconi e OECD con Deloitte- Rho Fiera Milano - Fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare con circa 150.000mq di spazio espositivo. L'evento ospiterà oltre il 25% di espositori esteri, accogliendo circa 90.000 visitatori, tra cui più di 3.000 top buyer internazionali- Pubblica l'outlook sull'energia- Inizia la riunione di politica monetaria- Consiglio Direttivo della BCE: primo giorno del ritiro annuale ospitato dal Banco de Portugal- Riva del Garda - 11ª edizione di REbuild, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito, con incontri e convegni per un confronto fra tutti gli attori dei vari ambiti dell'industria delle costruzioni, sul futuro del settore immobiliare- Rimini Expo Centre - 42ª edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, che raccoglie oltre 1400 espositori, (40% esteri) e 1500 top buyer da tutto il mondo, saloni tematici e un centinaio di eventi. Tre Simposi mondiali e la grande novità "The Healthy Food Show". Parteciperanno, tra gli altri, i Ministri Lollobrigida e Tajani- Fieramilano RHO - 11ª edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale organizzata da siderweb dedicata alla filiera dell'acciaio, che si svolge ogni due anni. Tema di questa edizione è "The Beauty of Steel". Saranno presenti oltre 380 aziende della filiera siderurgica nazionale ed europea, per confrontarsi su mercato, congiuntura, futuro del comparto e parteciperanno i maggiori player italiani ed europei della filiera siderurgica- Sede MIT - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, incontra il ministro dei Trasporti e dei Servizi Logistici del Regno di Arabia Saudita, Saleh Al-Jasser. Seguirà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione congiunta dei ministri e di rappresentanti di primarie aziende italiane attive nei settori delle costruzioni e dei trasporti11:00 -- Rimini Expo Centre - Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, inaugura la 42esima edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell'ortofrutta11:00 -- Roma - Visita del Presidente Mattarella al Centro di preparazione olimpica del Coni "Giulio Onesti"12:00 -- Le Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive svolgono l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame del disegno di legge, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale12:30 -- Palazzo San Macuto - La commissione Parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto svolge l'audizione della ministra per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità, Maria Eugenia Roccella15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente del Consiglio degli Stati della Confederazione Svizzera, Andrea Caroni- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del 1° trimestre 2025- Appuntamento: Conference call risultati di Gruppo Q1 2025 - ore 16.00 - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati del primo trimestre 2025. Relatori: Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e Direttore generale e Massimo Perona, CFO - ore 18.00- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- Assemblea: Approvazione de bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2025- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call in cui verranno presentati i risultati al 31 marzo 2025 - ore 14.30 - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2025- CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- Risultati di periodo: Q1 2025- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2025- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q1 2025- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Q1 202515:00 -- Appuntamento: Meet Digital Culture Center, Milano - Presentazione dell’Innovation Plan di Snam. Al termine, alle 17:00 circa, è previsto il punto stampa con l’AD, Stefano Venier, e il Chief Strategy and Technology Officer, Claudio Farina