TUI, risultato operativo record al 30 settembre. Nuova politica dei dividendi

TUI Group

(Teleborsa) -, colosso tedesco del turismo, ha registrato il migliordi sempre nei risultati annuali al 30 settembre 2025, pari a 1.459 milioni di euro, in crescita del +12,6% (a cambi costanti), superando la guidance di crescita del +9-11% fornita ad agosto. A tassi effettivi, l'EBIT sottostante è cresciuto a 1.413 milioni di euro, con un aumento del +9,0%. Isono aumentati del +4,4% a 24,2 miliardi di euro (sia a cambi costanti che effettivi). Significativo miglioramento del(dopo gli interessi di minoranza), in crescita del +25% a 636 milioni di euro, con un EPS sottostante in crescita del +30% a 1,34 euro.del gruppo sono aumentati del +5% a 34,7 milioni, trainati dalla forte crescita del packaging dinamico e dall'ampliamento dell'offerta di prodotti nel settore Holiday Experiences.Ilè stato robusto, in aumento di +122 milioni di euro a 358 milioni di euro, trainato dalla crescita operativa e da un'allocazione disciplinata del capitale. TUI ha registrato un altro anno di solidi progressi finanziari, con un miglioramento dell'di 0,3 miliardi di euro, portandolo a 1,3 miliardi di euro. Grazie alla crescita dell'EBITDA sottostante, anche l'indice di leva finanziaria è migliorato da 0,8x a 0,6x nell'esercizio 2025.Laprevede un dividendo iniziale di 0,10 euro per azione per l'esercizio 2025 e, a partire dall'esercizio 2026, un payout ratio del 10-20% dell'utile per azione sottostante, bilanciando il rendimento per gli azionisti con il mantenimento della flessibilità operativa per investimenti disciplinati nella crescita e una continua riduzione dell'indebitamento.Laa tassi di cambio costanti prevede: un aumento dei ricavi del +2-4% (esercizio 2025: 24.179 milioni di euro); un aumento dell'EBIT sottostante del +7-10%, trainato dalle aspettative per l'estate 2026 (esercizio 2025: 1.413 milioni di euro). TUI Group è sulla buona strada per gli nostri obiettivi a medio termine: generare una crescita dell'EBIT sottostante di circa CAGR del 7-10%; obiettivo di migliorare la leva finanziaria netta a meno di 0,5x; dall'anno fiscale 2026 in poi, rapporto di distribuzione dei dividendi del 10-20% dell'utile per azione sottostante.