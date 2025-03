Asset in ritirata dagli USA: dove vanno i capitali in fuga da Trump e dazi

(Teleborsa) - C'è una tendenza che sta portandodei ricchi americani, che si dirigono, come gli asset rifugio, in primis, i più noti "paradisi" finanziari, come la, ed anche verso, dove l'aumento degli investimenti in difesa e infrastrutture sta creando numerose opportunità.Stando ad un articolo del Financial Times, i ricchi americani starebbero spostand, un "paradiso" che mantiene il suo appeal nonostante l'abbattimento del muro del segreto bancario.una fuga in massa di questo genere fu durante la. Poi, è accaduto con l'incursione della Russia in Ucraina.Un gestore patrimoniale coinvolto con clienti transfrontalieri - scrive il quotidiano finanziario - al momento sta aiutando una ricca famiglia statunitense a trasferire tra 5 milioni di dollari (4,4 milioni di franchi svizzeri) e 10 milioni di dollari in Svizzera.La banca privata svizzeraon sede a Ginevra ha confermato di aver visto unda parte di nuovi e vecchi clienti statunitensi presso la sua società svizzera Pictet North America Advisors, registrata presso la Securities Exchange Commission.Secondo alcuni esperti, laarebbe invecesu asset non USA, poiché negli ultimi anni il peso preponderante degli asset americani ha provocato uno sbilanciamento. Ile, soprattutto nell'ultimo anno, delle Big tech, che hanno aggiornato ripetutamente i massimi storici, sono andati a scapito di altri asset (il peso delle azioni USAcontro il 17% del resto del mondo). Ed ora i gestori starebbero tentando di ribilanciare la situazione.La fuga di capitali all'estero, ovviamente, sta avendo implicazioni evidenti sul mercato e si traduce in un crollo del dollaro e del mercato americano. Ilè evidente, va spiegato con una maggioredegli investitori, provocato dalla guerra dei dazi avviata dal Presidente Donald Trump. Si stima che la paura di una, la scorsa settimana, abbiadal mercato USA almenoE così anche ilche ha perso terreno contro le principali valute e contro l'euro, risalito nell'ultimo periodo a 1,079 USD nonostante la politica più accomodante della BCE rispetto alla Fed.A parte la fuga in Svizzera, uno degli impieghi preferito dei capitali in fuga dagli USA sarebbei cui acquisti sono aumentati notevolmente negli ultimi due o tre anno. Il metallo ha così raggiunto nuovil'oncia ed il rally non è neanche finito qui.Altra destinazione promettente, in questa fase storica, sarebbe, in particolare, salito molti nelle ultime settimane, sia in risposta al piano rearmEU dell'Unione Europa, che al piano di aumento della spesa annunciato dalla Germania.