SIX integrerà SIX x-clear e BME Clearing in un'unica CCP internazionale multi-asset

(Teleborsa) - SIX, gruppo che gestisce la Borsa svizzera e quella spagnola, ha annunciato il suo piano di integrazione di SIX x-clear e BME Clearing in un'unica controparte centrale (central clearing counterparty, CCP) multi-asset con presenza internazionale e collegamenti interoperabili nel segmento cash-equity.

SIX gestisce oggi due CCP, SIX x-clear in Svizzera e BME Clearing in Spagna. Attualmente, le due clearing house collaborano, ma mantengono entità e sistemi locali separati. Come clearing house unificata, SIX Clearing, come verrà denominata, acquisirà dimensioni, ottimizzerà i processi e creerà le basi per la crescita in tutti i segmenti.

L'acquisizione di BME da parte di SIX ha gettato le basi per una piattaforma di crescita paneuropea e ha rafforzato la posizione di SIX sui mercati dei capitali dell'UE. Quest'ultimo progetto strategico fonde SIX x-clear e BME Clearing in un'unica CCP multi-asset con sede a Madrid e sedi a Zurigo e Oslo.

I collegamenti e le funzioni di interoperabilità di SIX x-clear saranno trasferiti alla CCP consolidata, rendendo la nuova CCP una vera e propria CCP paneuropea interoperabile per il cash equity. SIX Clearing continuerà a sostenere e promuovere l'adozione dell'interoperabilità in tutta Europa per migliorare l'efficienza nei mercati finanziari europei. L'attuale licenza UE concessa da BME Clearing consentirà a SIX Clearing di accedere alla liquidità in EUR della Banca Centrale Europea (BCE), a T2 e T2S e ad altri mercati regolamentati e MTF rilevanti dell'UE.
