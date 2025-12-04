Milano 10:33
Ucraina, Mosca e Kiev ancora lontane sul piano di pace

Ma il Presidente Trump ha definito la missione al Cremlino "ragionevolmente buona"

Politica
Ucraina, Mosca e Kiev ancora lontane sul piano di pace
(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump definisce la missione a Mosca dei suoi inviati "ragionevolmente buona", ma le posizioni fra Mosca e Kiev sono ancora molto lontane sul piano in 20 punti messo a punto dagli Stati Uniti.

L'incontro fiume dell'inviato statunitense Steve Witkoff, accompagnato dal genero di Trump, Jared Kushner, con Vladimir Putin al Cremlino, si è concluso con un sostanziale nulla di fatto e, quindi, è saltato anche il confronto con il leader ucraino Volodymyr Zelensky, che sarebbe seguito. Della cancellazione dell'incontro con Zelensky si sa poco, ma è trapelato che sia stata proprio Mosca a far pressioni perché gli inviati statunitensi tornassero direttamente a Washington.

Restano tutti insoluti i nodi della trattativa: territori, garanzie di sicurezza, relazioni fra Nato e Kiev, forze armate. Tutti punti su cui lo zar non ha voluto fare alcun passo indietro

A seguito del flop dei colloqui al Cremlino, il negoziatore ucraino Rustem Umerov ha avviato nuove consultazioni con i partner europei e con la Nato a Bruxelles e sta programmando un nuovo viaggio a Miami, per un altro confronto con gli USA. Stando a quanto riporta Associated Press, funzionari dell'Amministrazione Trump incontreranno Umerov a Miami nelle prossime ore.

Frattanto, il leader statunitense Donald Trump, dopo essere stato informato dai suoi inviati dell'esito dei colloqui con Mosca, ribadisce che Putin "vorrebbe mettere fine alla guerra". Secondo il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, il presidente russo "non ha respinto il piano americano, ma solo alcune parti".



