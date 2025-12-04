Ucraina, Mosca e Kiev ancora lontane sul piano di pace

(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump definisce la missione a Mosca
dei suoi inviati "ragionevolmente buona",
ma le posizioni fra Mosca e Kiev
sono ancora molto lontane
sul piano in 20 punti messo a punto dagli Stati Uniti. L'incontro fiume
dell'inviato statunitense Steve Witkoff,
accompagnato dal genero di Trump, Jared Kushner, con Vladimir Putin
al Cremlino, si è concluso con un sostanziale nulla di fatto
e, quindi, è saltato anche il confronto
con il leader ucraino Volodymyr Zelensky
, che sarebbe seguito. Della cancellazione dell'incontro con Zelensky si sa poco, ma è trapelato che sia stata proprio Mosca a far pressioni perché gli inviati statunitensi tornassero direttamente a Washington.Restano tutti insoluti i nodi della trattativa:
territori, garanzie di sicurezza, relazioni fra Nato e Kiev, forze armate. Tutti punti su cui lo zar non ha voluto fare alcun passo indietro
A seguito del flop dei colloqui al Cremlino, il negoziatore ucraino Rustem Umerov ha avviato nuove consultazioni con i partner europei e con la Nato
a Bruxelles e sta programmando un nuovo viaggio a Miami
, per un altro confronto con gli USA. Stando a quanto riporta Associated Press, funzionari dell'Amministrazione Trump incontreranno Umerov a Miami nelle prossime ore.
Frattanto, il leader statunitense Donald Trump
, dopo essere stato informato dai suoi inviati dell'esito dei colloqui con Mosca, ribadisce che Putin "vorrebbe mettere fine alla guerra"
. Secondo il portavoce di Putin, Dmitry Peskov
, il presidente russo "non ha respinto il piano americano, ma solo alcune parti".