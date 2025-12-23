Compagnia dei Caraibi, l’investitore Giuseppe Ciciliani supera il 5% del capitale sociale

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -- azienda attiva nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane - ha ricevuto, da parte dell’investitore Giuseppe Ciciliani, comunicazione circa ildel capitale sociale di Compagnia dei Caraibi.In dettaglio, Ciciliani ha dichiarato di detenere 725.361 azioni ordinarie della Società, pari allo 5,01% del relativo capitale sociale.Sulla base delle comunicazioni pervenute dagli azionisti e delle informazioni ad oggi a disposizione, la Società informa che il proprio azionariato risulta essere così composto: GEM S.r.l. al 72,53%, Giuseppe Ciciliani al 5,01%, Azioni proprie al 0,91%, mentre il restante 21,55% è in mano al mercato.