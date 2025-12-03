Compagnia Caraibi, finanziamenti Unicredit e BPM stabilizzano struttura finanziaria

ompagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -ha fornito un aggiornamento in merito allarelativa alla Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2025, con specifico riferimento alNel corso del mese di novembre la Società ha infattiche rafforzano la struttura patrimoniale e riducono in modo significativo le incertezze evidenziate in precedenza. Le operazioni riguardano: un, erogato in data 20 novembre 2025, per un valore di 1.180.000 euro, con durata 60 mesi, di cui 580.000 euro destinati alla chiusura parziale del precedente finanziamento (con conseguente riduzione delle rate, a scadenza invariata) e 600.000 come nuova liquidità; un, erogato in data 25 novembre 2025, per un valore di 1.000.000 euro con durata 30 mesi e 3 mesi di preammortamento (contestualmente è stato chiuso il bullet da 1.500.000 euro in scadenza a febbraio 2026).La pubblicazione del presente comunicato avviene a seguito del perfezionamento delledella Società e a ridurre le criticità evidenziate nel precedente comunicato.