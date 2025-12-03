Compagnia Caraibi, finanziamenti Unicredit e BPM stabilizzano struttura finanziaria

(Teleborsa) - Compagnia dei Caraibi
ha fornito un aggiornamento in merito alla relazione della società di revisione KPMG
relativa alla Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2025, con specifico riferimento al tema della continuità aziendale
.
Nel corso del mese di novembre la Società ha infatti perfezionato due operazioni finanziarie
che rafforzano la struttura patrimoniale e riducono in modo significativo le incertezze evidenziate in precedenza. Le operazioni riguardano: un finanziamento di BPM
, erogato in data 20 novembre 2025, per un valore di 1.180.000 euro, con durata 60 mesi, di cui 580.000 euro destinati alla chiusura parziale del precedente finanziamento (con conseguente riduzione delle rate, a scadenza invariata) e 600.000 come nuova liquidità; un finanziamento di Unicredit
, erogato in data 25 novembre 2025, per un valore di 1.000.000 euro con durata 30 mesi e 3 mesi di preammortamento (contestualmente è stato chiuso il bullet da 1.500.000 euro in scadenza a febbraio 2026).
La pubblicazione del presente comunicato avviene a seguito del perfezionamento delle suddette operazioni, che contribuiscono a stabilizzare la struttura finanziaria
della Società e a ridurre le criticità evidenziate nel precedente comunicato.