Fisco, Leo: "Via libera a Testo Unico IVA, sistema sta svoltando"

(Teleborsa) - "La riforma fiscale prosegue a passo spedito verso l'obiettivo della massima semplificazione. Con il via libera al nuovo Testo Unico sull'IVA, abbiamo completato il sesto degli otto testi previsti per il riordino del nostro sistema". È quando dichiara in una nota il"Insieme agli altri già approvati, anche questo entrerà in vigore nel 2027, garantendo norme finalmente riordinate e razionalizzate per cittadini e professionisti – prosegue–. Il mosaico della riforma è quasi ultimato: all'appello mancano ora soltanto i Testi Unici relativi alle Imposte Dirette e all'Accertamento che, a breve, verranno portati all'attenzione del Consiglio dei Ministri. Parallelamente, siamo al lavoro per l'elaborazione del Codice Tributario. Questo strumento rappresenterà un punto di svolta fondamentale per il fisco italiano, ponendo fine a decenni di stratificazione normativa e offrendo per la prima volta nella storia repubblicana un quadro organico di certezza del diritto e stabilità per il sistema Paese".