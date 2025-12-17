Roma Tre lancia "Talk the Changes": il podcast sulla tecnologia che trasforma il patrimonio culturale

(Teleborsa) -È da questa premessa che prende forma, il nuovo podcast ideato insieme all’e prodotto da: un racconto in 19 episodi che restituisce la visione, il lavoro e le sperimentazioni di uno degli atenei italiani oggi più impegnati nel ripensare la relazione tra tecnologia, ricerca e tutela.Roma Tre non compare nel progetto come semplice partner accademico: è ilche, attraverso il– uno dei Partenariati Estesi più significativi nel campo del patrimonio culturale – sta ridisegnando metodologie, strumenti e modelli formativi. Talk the Changes raccoglie questa produzione scientifica e la trasforma in unche negli ultimi tre anni hanno lavorato all’interno dell’ateneo su nuove forme di acquisizione, analisi e restituzione dei dati culturali.Ogni puntata mette in luce unnella definizione delle tecnologie abilitanti del settore: dai droni utilizzati per la ricostruzione delle preesistenze archeologiche ai sistemi avanzati di georeferenziazione; dai modelli predittivi basati sull’intelligenza artificiale ai Gemelli Digitali che consentono di osservare, monitorare e conservare monumenti e siti storici; dalle piattaforme XR alle esperienze immersive sviluppate nei laboratori dell’ateneo. Il podcast racconta unperché cambiano gli strumenti con cui viene studiato, e Roma Tre diventa il luogo in cui questi cambiamenti si progettano e prendono forma.Una parte centrale della serie riguarda latema su cui il progetto assume un ruolo pionieristico. Le ricerche di CHANGES mostrano come l’università stia sperimentando un: archeologia, ingegneria, informatica, comunicazione e scienze cognitive dialogano in un ambiente di apprendimento che pone gli studenti davanti a strumenti reali – realtà estesa, sistemi di AI spiegabile, catalogazioni digitali, indagini sul campo – trasformandoli in protagonisti attivi di processi di ricerca complessi. È un paradigma che prepara figure professionali ibride, oggi sempre più richieste nei settori della cultura, della tecnologia e della gestione dei dati.Talk the Changes permette così di osservare da vicino come un grande ateneo pubblico stia guidando la riflessione italiana sulla digitalizzazione del patrimonio, rendendo accessibili temi spesso percepiti come specialistici e mostrando come innovazione tecnologica e responsabilità sociale possano procedere insieme.Il podcast è disponibile su Spotify e YouTube e rappresenta un’occasione per comprendere in modo diretto il contributo che l’università italiana sta offrendo al rinnovamento delle pratiche di conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.