Milano 14:42
44.487 -0,24%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 14:42
9.851 -0,15%
Francoforte 14:42
24.268 -0,07%

Fisco, dai Commercialisti focus sul regime forfetario in agricoltura

Economia
Fisco, dai Commercialisti focus sul regime forfetario in agricoltura
(Teleborsa) - Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “L’agricoltura e il regime forfetario: prospettive di convivenza”.

Realizzato dalla Commissione di studio del Consiglio nazionale “Fiscalità delle imprese agricole”, operante nell’area fiscalità alla quale è delegato il tesoriere nazionale Salvatore Regalbuto, il documento, con un taglio pratico-operativo, analizza il rapporto tra il regime forfetario e la fiscalità delle imprese agricole, evidenziando le criticità derivanti dalle peculiarità del settore.

L’analisi si concentra sulla disciplina del reddito agrario e del reddito d’impresa, con particolare riferimento all’art. 32 del TUIR e ai regimi IVA applicabili. Vengono esaminate le condizioni di accesso ed esclusione dal regime forfetario in presenza di attività agricole e non agricole.

Il contributo approfondisce, anche mediante esempi pratici, le principali ipotesi applicative, fornendo chiarimenti interpretativi sugli aspetti controversi della disciplina in materia.
Condividi
```