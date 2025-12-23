Fisco, dai Commercialisti focus sul regime forfetario in agricoltura

(Teleborsa) - Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “LRealizzato dalla Commissione di studio del Consiglio nazionaleoperante nell’area fiscalità alla quale è delegato il tesoriere nazionale Salvatore Regalbuto, il documento, con un taglio pratico-operativo, analizza il rapporto tra il regime forfetario e la fiscalità delle imprese agricole, evidenziando le criticità derivanti dalle peculiarità del settore.si concentra sulla disciplina del reddito agrario e del reddito d’impresa, con particolare riferimento all’art. 32 del TUIR e ai regimi IVA applicabili. Vengono esaminate le condizioni di accesso ed esclusione dal regime forfetario in presenza di attività agricole e none, anche mediante esempi pratici, le principali ipotesi applicative, fornendo chiarimenti interpretativi sugli aspetti controversi della disciplina in materia.