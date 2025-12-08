Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:52
25.603 -0,35%
Dow Jones 18:52
47.753 -0,42%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale complesso cantieristico al mondo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,06%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fincantieri evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fincantieri rispetto all'indice.


Il quadro di medio periodo di Fincantieri ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 18,44 Euro. Primo supporto individuato a 17,89. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 18,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
