Gruppo FS lancia “Futuro è Sapere”: la nuova scuola per la leadership di domani

(Teleborsa) - Dallapassando per: ilinaugura una scuola di alta formazione dedicata allo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti e pensata per restituire valore al sistema Paese. La primanasce con, promuovere l’innovazione dei ruoli e dei mestieri e diffondere una cultura aziendale aperta e inclusiva.Laprende avvio con l’apertura dello, sede della direzione della Academy:, dedicati all’apprendimento con 15 aule di formazione e zone di co-working e co-learning. A questo spazio si aggiungono altri hub diffusi sul territorio, che verranno inaugurati in più tappe, con l’intento di valorizzare luoghi e aree di proprietà di FS. Tra questi figurano, ad esempio, i"L’Academy ha un ruolo cruciale per il Gruppo FS – ha dichiarato l– Con questo progetto ambizioso puntiamo a valorizzare le competenze distintive presenti nei diversi business, rafforzando le specificità e le eccellenze professionali che abbiamo la fortuna di coltivare al nostro interno. Nell’arco delche potranno, allo stesso tempo, portare nuova linfa all’azienda e beneficiare di una formazione basata su tutte quelle abilità del futuro fondamentali per i ruoli emergenti e gli scenari in continua trasformazione in cui operiamo quotidianamente" .L’offerta didattica della Scuola si articola inche attraverso il coinvolgimento di tutte le società del Gruppo puntano a offrire percorsi formativi di eccellenza: Onboarding, Ingegneria, Trasporti e Logistica, Customer Excellence, Qualità ed eccellenza operativa, Leadership del Futuro, Digital, Sostenibilità, Security, Safety e Staff Excellence.Da quisia da docenti ed esperti esterni. La sfida consiste nell’attivare un movimento di sviluppo della cultura del lavoro che coinvolga tutte le persone di FS, e progressivamente anche la filiera dei fornitori e la comunità civile, per crescere insieme dialogando su temi strategici per il nostro Paese: l’Intelligenza Artificiale, la Sostenibilità Ambientale e Sociale, il dialogo interculturale e intergenerazionale, la visione attiva e positiva del Futuro.