Fincantieri proroga al 2030 la scadenza del finanziamento a Virgin Cruises

Fincantieri

(Teleborsa) -ha comunicato di aver concordato l’estensione della scadenza di unda garanzia reale concesso a favore di, società controllata da, in occasione della consegna di una nave avvenuta nel dicembre 2023.Ildel finanziamento, inizialmente previsto entro dicembre 2025, è stato prorogato fino a settembre 2030. L’operazione si inserisce in un più ampio insieme di iniziative finanziarie intraprese dall’armatore a seguito del significativo miglioramento delladel gruppo, dopo l’impatto negativo della pandemia da Covid-19.Laè stata concessa a fronte di un pagamento immediato che, insieme alle rate di ammortamento già incassate nel 2024 e nel 2025, ha ridotto l’importo residuo del finanziamento a. È inoltre previsto un parziale ammortamento perdi euro tra il 2027 e il 2029, oltre al rafforzamento del portafoglio di garanzie e all’adeguamento di alcune condizioni contrattuali, tra cui il tasso di interesse .L’estensione della scadenza comporta la riclassificazione del credito da corrente a non corrente. Fincantieri ha confermato lasul rapporto PFN/EBITDA, atteso in un range compreso tra 2,7x e 3,0x.