Fincantieri proroga al 2030 la scadenza del finanziamento a Virgin Cruises
(Teleborsa) - Fincantieri ha comunicato di aver concordato l’estensione della scadenza di un finanziamento assistito da garanzia reale concesso a favore di VC Ship Four, società controllata da Virgin Cruises Intermediate, in occasione della consegna di una nave avvenuta nel dicembre 2023.

Il rimborso del finanziamento, inizialmente previsto entro dicembre 2025, è stato prorogato fino a settembre 2030. L’operazione si inserisce in un più ampio insieme di iniziative finanziarie intraprese dall’armatore a seguito del significativo miglioramento della performance operativa del gruppo, dopo l’impatto negativo della pandemia da Covid-19.

La proroga è stata concessa a fronte di un pagamento immediato che, insieme alle rate di ammortamento già incassate nel 2024 e nel 2025, ha ridotto l’importo residuo del finanziamento a 495 milioni di euro. È inoltre previsto un parziale ammortamento per 120 milioni di euro tra il 2027 e il 2029, oltre al rafforzamento del portafoglio di garanzie e all’adeguamento di alcune condizioni contrattuali, tra cui il tasso di interesse .

L’estensione della scadenza comporta la riclassificazione del credito da corrente a non corrente. Fincantieri ha confermato la guidance 2025 sul rapporto PFN/EBITDA, atteso in un range compreso tra 2,7x e 3,0x.
