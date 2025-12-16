Fincantieri proroga al 2030 la scadenza del finanziamento a Virgin Cruises

(Teleborsa) - Fincantieri
ha comunicato di aver concordato l’estensione della scadenza di un finanziamento assistito
da garanzia reale concesso a favore di VC Ship Four
, società controllata da Virgin Cruises Intermediate
, in occasione della consegna di una nave avvenuta nel dicembre 2023.
Il rimborso
del finanziamento, inizialmente previsto entro dicembre 2025, è stato prorogato fino a settembre 2030. L’operazione si inserisce in un più ampio insieme di iniziative finanziarie intraprese dall’armatore a seguito del significativo miglioramento della performance operativa
del gruppo, dopo l’impatto negativo della pandemia da Covid-19.
La proroga
è stata concessa a fronte di un pagamento immediato che, insieme alle rate di ammortamento già incassate nel 2024 e nel 2025, ha ridotto l’importo residuo del finanziamento a 495 milioni di euro
. È inoltre previsto un parziale ammortamento per 120 milioni
di euro tra il 2027 e il 2029, oltre al rafforzamento del portafoglio di garanzie e all’adeguamento di alcune condizioni contrattuali, tra cui il tasso di interesse .
L’estensione della scadenza comporta la riclassificazione del credito da corrente a non corrente. Fincantieri ha confermato la guidance 2025
sul rapporto PFN/EBITDA, atteso in un range compreso tra 2,7x e 3,0x.