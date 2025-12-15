MSC Cruises, accordo con MEYER WERFT per sei navi da crociera di ultima generazione

(Teleborsa) -ha annunciato un nuovo ordine per quattro navi da crociera di ultima generazione più due unità aggiuntive presso il cantierea Papenburg, segnando l’inizio della sua nuova piattaforma "New Frontier" – una nuova classe di navi. L’ordine assicurerà la completa capacità del cantiere per il prossimo decennio.L’annuncio è stato fatto oggi al Ministero federale dell’Economia e dell’Energia di Berlino, da parte del Ministro federale dell’Economiae del Ministro-Presidente della Bassa Sassonia con delega all’Energia, del Presidente Esecutivo di MSC Cruisese dell’Amministratore Delegato di MEYER WERFT,"Il solido percorso, l’elevata competenza e la prestigiosa storia di MEYER WERFT lo rendono un punto di riferimento della cantieristica navale europea. Insieme, creeremo navi che ridefiniscono l’esperienza crocieristica preservando al contempo l’eccellenza costruttiva che pone la Germania in prima linea nell’ingegneria navale – ha dichiarato–. La classe "New Frontier" ci permetterà di disegnare itinerari nuovi ed esclusivi, offrire ai nostri ospiti esperienze eccezionali e integrare tecnologie ambientali di ultima generazione che contribuiranno al raggiungimento del nostro impegno verso la neutralità climatica entro il 2050".ha aggiunto" "Questo nuovo ordine segna una pietra miliare nei 230 anni di storia di MEYER WERFT. Siamo lieti di dare il benvenuto a MSC Cruises come nuovo e strategico partner, e siamo sinceramente onorati della fiducia riposta in noi. Questa partnership a lungo termine con MSC Cruises assicura crescita sostenibile e stabilità occupazionale per molti anni a venire. Oggi è una giornata particolarmente positiva e importante per tutti noi di MEYER WERFT, che coinvolge allo stesso modo dipendenti e partner".Con una capacità massima die circa, le unità "New Frontier" saranno consegnate a cadenza annuale a partire dal 2030.Questo ordine rappresenta una spinta decisiva per l’economia regionale. Assicura migliaia di posti di lavoro in Germania, in particolare in Bassa Sassonia e a, dove MEYER WERFT è un datore di lavoro di riferimento e un pilastro occupazionale, sostenendo, inoltre, anche l’attività della sua vasta rete di. Più di 3.200 persone sono direttamente assunte da MEYER WERFT, con più di 20.000 posti a livello regionale legati alle attività dell’azienda.Con un programma di consegna che si estende all’orizzonte degli anni 2030, l’accordo rafforza il ruolo di Papenburg comeper la costruzione di navi da crociera a livello globale e garantisce continuità a uno degli ecosistemi di produzione marittima più avanzati d’Europa.