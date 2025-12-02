Alantra, Rossi: gli investitori internazionali sono interessatissimi alle mid cap italiane

(Teleborsa) - "L'anno scorso pensavamo che questo 2025 sarebbe stato un anno di crescita importante
per le mid e small cap, perché si sentivano segnali molto positivi. In realtà non è stato così
". Lo ha detto a Teleborsa Patrizia Rossi, Head of Corporate Broking & Managing Director di Alantra
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"È stato un anno molto complicato, un anno in cui le società mid e small in particolare hanno dovuto lottare con i numeri, con tutti i problemi macroeconomici che si pensavano già in buono stato di risoluzione - ha spiegato - È stato complicato il primo semestre, lo sarà il secondo semestre per quanto riguarda i risultati, però già da qualche tempo gli investitori internazionali sono interessatissimi a vedere realtà italiane
e in particolare realtà mid cap, cioè quelle che sono considerate delle realtà solide, con storie imprenditoriali molto importanti, che però sono estremamente sottovalutate".
"Quindi gli investitori che studiano le società - e gli esteri studiano molto bene - se ne rendono conto e quindi sono veramente molto interessati - ha sostenuto Rossi - Noi spesso andiamo all'estero con le società, le portiamo nelle varie piazze europee e abbiamo dei riscontri molto positivi
, sia a livello di interesse primario che poi di rapporti e relazioni che continuano in futuro".
Per le IPO
2026 "stiamo facendo una grande selezione, stiamo vedendo tante realtà. Il 2025 è stato molto scarso
, noi abbiamo portato in quotazione una sola società, Otofarma
, con cui abbiamo raccolto più di 10 milioni di euro. Tengo a sottolineare che l'anchor imvestor era un investitore estero e più di metà di ciò che abbiamo raccolto di quello che abbiamo raccolto veniva dall'estero, quindi sempre grandissima importanza degli investitori esteri che devono sostenere le nostre realtà eccellenti italiane".
"Per il 2026 stiamo vedendo delle realtà interessanti, che vogliono crescere, che hanno già una pipeline di importanti operazioni da fare, abbiamo già fatto selezione di una realtà e ne stiamo vedendo altre - ha detto la Managing Director di Alantra - quindi rispetto a quello che era l'anno scorso in questo stesso periodo siamo già più avanti, per cui la nostra view è abbastanza positiva
".
Parlando dell'attrattività di Alantra per le mid e small cap, ha sostenuto che "probabilmente capiscono che un broker o una banca d'affari internazionale può supportarle nel percorso di crescita nel lungo periodo
, con investitori che sono dedicati a questo comparto di società, cioè le mid cap, e con i quali vogliono avere dei rapporti veramente di lungo periodo cioè l'investitore estero normalmente accompagna le società nel lungo periodo, cioè che sopportano anche il semestre che non va tanto bene, perché capiscono che magari il semestre che non è stato eccellente è stato perché la società ha investito tantissimo, e quindi ovviamente non ha potuto fare dei numeri particolarmente esaltanti ma sta crescendo sta lavorando per crescere".
"Quindi questi sono gli investitori che noi cerchiamo e ci sono in tutte le piazze, ci sono a Francoforte, ci sono Madrid, ci sono a Parigi, ci sono a Londra, poi dipende: per capitalizzazione, a Londra dobbiamo andare con quelle più grandi da 500 milioni di euro in su, però ci sono e quindi questo lavoro lo facciamo in modo puntuale, facendo roadshow e accompagnando le società
da questi investitori", ha concluso.(Foto: Giovanni Ricciardi)