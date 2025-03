Oro sempre più in alto: ora punta verso 3.200 dollari

(Teleborsa) - E' nuovo, che ha aggiornato i suoi massimi storici, posizionandosi anche. La soglia dei 3.100 era già stata oltrepassata negli scambi in Asia, durante la notte, e lo scenario tecnico proietta il valore dell'oro sino a 3.,200 USD. Un movimento che viene favorito dalla domanda per ie dall'ondata diannunciata e minacciata da Donald Trump.Il prezzo dell'oro ha accelerato questa mattina in Asia, raggiungendo un valore dirispetto alla seduta precedente. I picco è stato raggiunto a 3.157,69 dollari l'oncia. Il prezzo spot dellì'oro invece è salito fino a 3.115,96 dollari l'oncia. Il rally del metallo giallo ha contagiato tutti i preziosi, con ilche guadagna lo 0,73% a 984,80 dollari, mentre ilavanza dello 0,65% a 991,50 dollari. Stessa impostazione per l'che sale dello 0,70% a 35,07 dollari.Il mercato attende ora novità dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che secondo il Wall Street Journal sta valutando l'imposizione diquesta settimana. Si attende in particolare il 2 aprile, giorno della possibile imposizione dei dazi "reciproci, battezzato dal tycoon, per capire se e su quali prodotti scatterà la tagliola dei nuovi dazi e valutare il relativo impatto sull'economia.Naturalmente, quella di Trump sarà solo la prima mossa, perché anchesu prodotti selezionati e ben definiti per avere il massimo impatto sulle esportazioni USA. Analoga impostazione per gli altri partner commerciali, come, che si sonocontro io protezionismo di Trump.Anche i crescenti timori di unahanno favorito l'avanzata dell'oro, facendo deprezzare anche il dollaro USA. Goldman Sachs indica ora unadi una recessione USA nell'arco dei prossimi 12 mesi, contro il 20% precedentemente stimato.La banca d'affari, oltre a stimare un impatto maggiore dei dazi sulla crescita economica, ha rivisto al rialzo le, indicando un indice PCE, la misura dell'inflazione preferita dalla Fed,. Si stima invece che ilquest'anno. Intanto, questa settimana si guarda ad alcuni dati chiave sul mercato del lavoro.Nonostante il persistente rally dell'oro, una correzione è dietro l'angolo. Non si possono escludere infattisul metallo prezioso, a maggior ragione con unacosì elevata (l'indice RSI a 14 giorni resta in zonasopra 75), ma lo sfondamento del tetto di 3.150 dollari apre anche uno, che guida il prezioso in area 3.200 dollari.