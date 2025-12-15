Medline punta in alto: IPO verso la fascia superiore del prezzo

(Teleborsa) - Medline Inc
., produttore e fornitore di dispositivi medici e chirurgici, si prepara a collocare la propria IPO
nella parte alta della forchetta di prezzo, secondo fonti vicine al dossier. L’operazione potrebbe diventare la più grande quotazione del 2025.
La società, sostenuta da Blackstone, Carlyle Group e Hellman & Friedman, ha raccolto ordini
pari a circa dieci volte il numero di azioni disponibili. Medline offre 179 milioni di titoli a un prezzo compreso tra 26 e 30 dollari ciascuno: al massimo della forchetta, l’azienda raccoglierebbe 5,37 miliardi di dollari, superando il collocamento record di Contemporary Amperex Technology da 5,26 miliardi a Hong Kong.
Nei primi nove mesi dell’anno, la società con sede a Northfield, Illinois, ha registrato ricavi
per 20,6 miliardi di dollari, un Ebitda
rettificato di 2,66 miliardi e un utile netto
di 977 milioni, in crescita rispetto ai 18,7 miliardi di ricavi e 911 milioni di utile dello stesso periodo del 2024.
Le banche chiuderanno la raccolta ordini dagli investitori istituzionali, oggi alle 16 ora di New York, mentre la quotazione è attesa per domani.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America e JPMorgan guidano il collocamento, affiancati da 21 joint bookrunner e altrettanti co-manager. Medline prevede di debuttare sul Nasdaq Global Select Market con il ticker MDLN.(Foto: © Ton Snoei | 123RF)