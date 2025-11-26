Milano 12:25
Banca Sistema, upgrade di Intesa a Buy con aumento del target price

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha migliorato a "Buy" da "Neutral" la raccomandazione su Banca Sistema, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, incrementando anche il target price a 2 euro per azione (dai precedenti 1,94 euro).

Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre del 2025 sono stati solidi, trainati da un aumento del margine di interesse e delle commissioni, mentre il margine di intermediazione è stato sostanzialmente in linea con le aspettative, con un utile netto di 6,4 milioni di euro, superiore alle stime del 6%. Il CET1 è rimasto stabile al 13,8%.

Intesa Sanpaolo ha aumentato le stime sul margine di intermediazione per il 2025 del 29%, riflettendo il pagamento positivo da parte del Comune di Catania, nonché la continua solidità del margine di intermediazione e delle commissioni. I costi operativi sono stati rivisti al rialzo del 5%, a causa della persistente inflazione dei costi amministrativi, mentre le stime del costo del rischio per il 2025 sono state aumentate a 40 punti base.
