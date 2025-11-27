M&A, record di mega deal nel 2025: sono già 63 e valgono 1,25 trilioni di dollari

(Teleborsa) - Finora nel 2025
sono stati annunciati 63 mega deal di M&A
, ovvero accordi con un valore pari o superiore a 10 miliardi di dollari, superando il precedente massimo annuale stabilito nel 2015 e stabilendo un nuovo record storico, secondo i dati di LSEG
(che raccoglie i dati dagli anni '70).
Il valore complessivo di questi 63 accordi è di 1,25 trilioni di dollari, pari al 32% del totale
degli annunci di M&A globali di quest'anno (rispetto al 19% dell'anno scorso).
Sono 37 i mega accordi che coinvolgono un target statunitense
, mentre sono 14 quelli che coinvolgono un target tecnologico
, più di qualsiasi altro settore.
Il valore dell'accordo più grande
annunciato finora nel 2025 è di 88 miliardi di dollari
e si tratta dell'acquisizione dell'operatore ferroviario Norfolk Southern
da parte di Union Pacific
.(Foto: © macgyverhh/123RF)