M&A, record di mega deal nel 2025: sono già 63 e valgono 1,25 trilioni di dollari

LSEG

Norfolk Southern

Union Pacific

(Teleborsa) -sono stati annunciati, ovvero accordi con un valore pari o superiore a 10 miliardi di dollari, superando il precedente massimo annuale stabilito nel 2015 e stabilendo un nuovo record storico, secondo i dati di(che raccoglie i dati dagli anni '70).Il valore complessivo di questi 63 accordi è didegli annunci di M&A globali di quest'anno (rispetto al 19% dell'anno scorso).Sono 37 i mega accordi che coinvolgono un, mentre sono 14 quelli che coinvolgono un, più di qualsiasi altro settore.Il valore dell'annunciato finora nel 2025 è die si tratta dell'acquisizione dell'operatore ferroviarioda parte di