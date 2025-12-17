Usa: scorte petrolio settimanali in calo di 1,2 milioni di barili, meno delle attese

(Teleborsa) - Sono scese meno delle attese le scorte di greggio
in USA
nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio
, negli ultimi sette giorni al 12 dicembre 2025, sono calate di circa 1,2 milioni di barili
a 424,4 MBG, contro attese per un calo di 2,4 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un aumento di 1,7 MBG, arrivando a 118,5 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato una crescita di 4,8 milioni di barili a quota 225,6 MBG.
Le riserve strategiche di petrolio
sono aumentate di 0,2 milioni a 412,2 MBG.