Usa: scorte petrolio settimanali in calo di 1,2 milioni di barili, meno delle attese

(Teleborsa) - Sono scese meno delle attese leinnell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli, negli ultimi sette giorni al 12 dicembre 2025, sono calate di circaa 424,4 MBG, contro attese per un calo di 2,4 milioni.Gli stock dihanno registrato un aumento di 1,7 MBG, arrivando a 118,5 MBG, mentre le scorte dihanno registrato una crescita di 4,8 milioni di barili a quota 225,6 MBG.Lesono aumentate di 0,2 milioni a 412,2 MBG.