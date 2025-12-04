Milano 10:46
Stellantis ancora sugli scudi
(Teleborsa) - Si muove bene Stellantis con un rialzo dell'1,81% e prosegue la scia rialzista della vigilia spinta dalla promozione di alcune banche d'affari e con il presidente USA, Trump che si prepara ad annunciare nuovi standard di efficienza dei consumi per le auto, meno stringenti rispetto a quelli fissati sotto la presidenza Biden.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla casa automobilistica italo-francese-statunitense rispetto all'indice di riferimento.

L'esame di breve periodo di Stellantis classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,11 Euro e primo supporto individuato a 9,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,37.
