Milano 12:09
43.597 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:09
9.682 -0,20%
Francoforte 12:09
23.736 +0,11%

Piazza Affari: acquisti a mani basse su Stellantis

Prepotente rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che mostra una salita bruciante del 7,02% sui valori precedenti.
