Piazza Affari: in rally Stellantis

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta in rialzo del 7,00%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Stellantis è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,96 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
