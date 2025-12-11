Milano
Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 13.04
Piazza Affari: calo per Stellantis
Migliori e peggiori
,
In breve
11 dicembre 2025 - 12.30
Sottotono la
casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che passa di mano con un calo del 3,05%.

Titoli e Indici
Stellantis
-3,11%
